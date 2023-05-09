Директор ГУАД Нижегородской области Владимир Тужилин назначен министром транспорта ДНР

Владимир Тужилин
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Директор ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин назначен министром транспорта ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Донецкой Народной Республики.
Согласно информации, он заступил на новую должность с сегодняшнего дня.
Исполняющим обязанности директора ГУАД стал Андрей Лежнин, который ранее был заместителем руководителя ведомства.
Ранее сообщалось, что нижегородец Андрей Чертков назначен и.о. первого зампредседателя правительства ДНР.
Напомним, Владимир Тужилин возглавлял нижегородский ГУАД с ноября 2021 года.
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