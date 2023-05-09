Судебное заседание о судьбе нижегородской лодочной станции "Турист" состоится 1 июня Общество

Лодочная станция Турист в Подновье Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители инициативной группы рассказали НИА "Нижний Новгород" о том, как в настоящее время ведется борьба за сохранение лодочной станции "Турист" на Гребном канале.

Напомним, споры между членами станции и административными органами города и области не прекращаются с начала 2000-х годов. Первые уверены, что землю под лодочной станцией пытаются отобрать ради коммерческих интересов, а вторые настаивают, что гаражи и другие постройки на данной территории установлены незаконно.

В феврале 2023 года члены лодочной станции "Турист" на Гребном канале обратились в прокуратуру за восстановлением прав на землю, однако это не дало никакого эффекта.

"Прокуратура просто сделала отписку, администрация навстречу не идет", - рассказала член инициативной группы Екатерина Кобрянова.

30 апреля состоялось внеочередное общее собрание членов лодочной станции, в котором приняло участие более 220 человек. На нем был избран новый директор станции - Никита Суходоев. Предыдущий исполнительный директор Вадим Левин занимал этот пост с 2018 года.

"Предыдущий директор вставлял нам палки в колеса", - отметила Екатерина Кобрянова.

С 2020 года на территории лодочной станции "Турист" планируется строительство туристического центра для владельцев маломерных судов. Для реализации инвестпроекта с членов станции собирались целевые взносы. Сумма, собранная в течение трех лет, составила около 5 млн рублей.

Как рассказал Никита Суходоев, деньги собирались в обход бухгалтерии наличными или переводом на карту. Документов о деятельности инвестсовета предоставлено не было.

В 2021 году полномочия Вадима Левина истекали. Исполнительный директор избирается на общем собрании сроком на 3 года, однако в 2021, как и в 2022 году, собраний не проводилось.

Кроме того, в 2021 году Вадим Левин открыл юридическое лицо ООО "А.В.М.С Турист", на которое был переведен договор об электрообслуживании с "ТНС Энерго". В дальнейшем ООО перепродавало электроэнергию юрлицу лодочной станции АВМС "Турист". По утверждению Никиты Суходоева, за счет агентской комиссии, выплачиваемой ООО "А.В.М.С Турист" за поставку энергии, Вадим Левин в год дополнительно зарабатывал 250 тысяч рублей.

"Что это за комиссия такая и зачем нам такой агент - остается вопросом", - сказал новый директор лодочной станции.

Министерство имущество Нижегородской области подало иск о сносе лодочной станции. Заседание первой инстанции арбитражного суда, который и решит судьбу "Туриста", состоится 1 июня.

Екатерина Кобрянова отметила, что на заседании интересы членов лодочной станции будут представлять новые юристы, поскольку предыдущие "абсолютно ничем не занимались".