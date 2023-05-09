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Культура и отдых

Выставка ретроавтомобилей пройдёт 21 мая в нижегородском парке Станкозавода

16 мая 2023 16:12  [152] Культура и отдых

В парке Станкозавода, расположенном в Ленинском районе, 21 мая пройдёт выставка ретроавтомобилей. об этом сообщили в "Дирекции парков и скверов города Нижнего Новгорода".

Согласно информации, с 12:00 до 16:00 на главной пощади парка будет представлена экспозиция из порядка 20 машин "с историей": отечественные автомобили марок ГАЗ, ВАЗ, "Москвич", а также образцы зарубежного автопрома - Lincoln, Ford и другие.

Как добавили в Дирекции, в рамках мероприятия состоится выступление кавер-группы с хитами прошлого столетия и танцевальные ретросеты.

А гости, пришедшие на мероприятие в ретрообразах, смогут побороться за призы от организаторов.

Напомним, на Нижне-Волжской набережной у ротонды №3 открылась ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Секреты мастеров". Она будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 - вплоть до сентября.

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Теги:
Автомобили Выставка Парки
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