Ярмарка "Секреты мастеров" откроется 28 апреля на Нижне-Волжской набережной Культура и отдых

Фото: vk.com/nn_grad

В Нижнем Новгороде 28 апреля стартует ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Секреты мастеров".

Она будет работать на Нижне-Волжской набережной у ротонды №3 ежедневно с 10.00 до 20.00 - вплоть до сентября. Об этом сообщили в городском департаменте развития туризма и внешних связей.



Это масштабное мероприятие в прошлом году стало одним из самых посещаемых туристами и нижегородцами. В ней приняли участие 162 умельца из Нижегородской области и Белоруссии, которые сохраняют традиции народного прикладного творчества.

В этом году для участников подготовлено 20 ярмарочных домиков. Причём в августе в рамках ярмарки запланировано проведение Международного фестиваля "Секреты мастеров", на которые прибудут мастера из Белоруссии, а также городов-побратимов.

В ассортименте ярмарочных товаров в этом году будут представлены изделия из керамики, кожи и дерева, текстиль, авторские украшения и предметы интерьера, сладости - и многое другое.

Напомним, в Нижнем Новгороде анонсировали летнюю событийную программу - масштабные спортивные, культурно-массовые и выставочные мероприятия. Значительная их часть готовится под эгидой "Молодёжной столицы России".