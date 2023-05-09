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Общество

Двадцать пляжей и зон отдыха будут доступны для отдыха в Нижнем Новгороде летом

16 мая 2023 17:15  [36] Общество

В Нижнем Новгороде к летнему сезону планируется подготовить 15 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха на водных объектах. Об этом стало известно по итогам заседания постоянной комиссии по экологии в Гордуме.

Директор городского департамента благоустройства Антон Максимов рассказал, что в этом году будет открыта и новая зона отдыха на Пермяковском озере в Автозаводском районе.

Согласно информации, содержание городских пляжей находится в компетенции нескольких организаций. Так, за озёрами Светлоярским, Парковым 2-й очереди, №1 и №3 Щёлоковского хутора, а также зоной отдыха на озере № 2 Щёлоковского хутора следит "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".

МБУК "Автозаводский парк" обслуживает пляжи на озерах Парковом 1-й очереди и в парке им. 777-летия города Нижнего Новгорода.

За состояние остальных пляжей и зон отдыха отвечают районные администрации. В этом году на содержание пляжей им выделено 13 млн рублей, в том числе 2,8 млн – на ремонт оборудования.

Так, в Автозаводском районе можно будет отдохнуть озерах Парка культуры и отдыха - 2-й (пр. Молодежный) и 1-й (ул. Смирнова) очереди, а также на озере в парке им. "777-летия города Нижнего Новгорода" на улице Львовской и новом пляже на Пемяковском озере.

В Канавинском районе будут доступны Мещерское озеро, озеро Больничное и две зоны отдыха на озере Сортировочном.

В Ленинском районе две зоны отдыха подготовят на озере Силикатном.

В Приокском районе пляж оборудован на озере №1 Щёлоковского хутора, а в Советском районе - на озере №3 и зона отдыха на озере № 2.

В Сормовском районе две зоны отдыха будут доступны на озере Светлоярском, а также по одному пляжу на озерах Лунское и Пестичное.

В ходе обсуждения депутаты предложили оценить, насколько городские пляжи смогут справиться с нагрузкой посетителей в жаркое лето.

Ранее сообщалось, что муниципальные пляжи в Нижнем Новгороде очистят до 25 мая. Очистку ведёт водолазная группа.

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Теги:
Гордума пляжи
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