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Общество

Карьерный форум "Молодой Нижний" открылся в Нижнем Новгороде

16 мая 2023 18:03  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Карьерный форум "Молодой Нижний" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, в академии "Маяк" свои презентации для школьников и студентов проводят 22 предприятия и 13 вузов.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в форуме участвуют и иностранные гости из Молодежной столицы Республики Беларусь Новополоцка и столицы Узбекистана Ташкента. 

В рамках форума пройдут лекции, квизы, живое общение со спикерами, пленарные заседания и ярмарка вакансий, на которой представлены предприятия, заинтересованные в молодых кадрах.

Также в программе форума подготовлены следующие треки: "Школьники" (Интерактивная лекция "Осознанный выбор", Дайджест профессий Нижегородской области, Интерактивная лекция "Наука – старт карьеры", Финансовый квиз: "Дело не в деньгах, а в знаниях"), "Студенты" ("Межвузовский ИТ-кампус в НН: архитектурные и образовательные инновации", Финансы для молодых предпринимателей, Думай, как работодатель, Принятие креативных решений, Главные навыки для карьеры и бизнеса в 2023, Эффективные коммуникации), "Международное сотрудничество" (Международная дискуссионная площадка "Профессиональные возможности нового времени", Международная дискуссионная площадка "Профессиональные возможности нового времени").

Ранее сообщалось, что основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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