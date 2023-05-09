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Карьерный форум "Молодой Нижний" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации, в академии "Маяк" свои презентации для школьников и студентов проводят 22 предприятия и 13 вузов.
Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в форуме участвуют и иностранные гости из Молодежной столицы Республики Беларусь Новополоцка и столицы Узбекистана Ташкента.
В рамках форума пройдут лекции, квизы, живое общение со спикерами, пленарные заседания и ярмарка вакансий, на которой представлены предприятия, заинтересованные в молодых кадрах.
Также в программе форума подготовлены следующие треки: "Школьники" (Интерактивная лекция "Осознанный выбор", Дайджест профессий Нижегородской области, Интерактивная лекция "Наука – старт карьеры", Финансовый квиз: "Дело не в деньгах, а в знаниях"), "Студенты" ("Межвузовский ИТ-кампус в НН: архитектурные и образовательные инновации", Финансы для молодых предпринимателей, Думай, как работодатель, Принятие креативных решений, Главные навыки для карьеры и бизнеса в 2023, Эффективные коммуникации), "Международное сотрудничество" (Международная дискуссионная площадка "Профессиональные возможности нового времени", Международная дискуссионная площадка "Профессиональные возможности нового времени").
Ранее сообщалось, что основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.
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