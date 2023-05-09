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Культура и отдых

Основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде

12 мая 2023 17:40  [89] Культура и отдых

Фото: министерство кадровой политики Нижегородской области

Основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, в этом году День молодежи в России будет праздноваться 24 июня. В этот день в 14 регионах страны будут проходить тематические фестивали, а основной площадкой, которая объединит все фестивали страны, станет Молодежная столица России.

"Статус Молодежной столицы России для нас – это хороший стимул для дальнейшего развития, освоения новых форматов и масштабов молодежных мероприятий. Вместе с Росмолодежью удалось проработать много интересных идей, которые приятно удивят гостей праздника", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основной площадкой праздника станет площадь Минина и Пожарского. Здесь будут организованы интерактивные зоны по направлениям "Навстречу креативу", "Навстречу знаниям", "Навстречу новому", "Навстречу спорту", "Навстречу своему делу", "Навстречу Родине", "Навстречу карьере", "Навстречу добру".

В рамках фестиваля на площади Минина и Пожарского нижегородцы смогут присоединиться к добровольческим акциям и просветительским экскурсиям, познакомиться с героями СВО и Героями России. Также участников ждут зоны для создания блогерского контента, "Открытый микрофон", который позволит заявить о себе молодым творцам, выступить на одной сцене с кумирами — известными российскими артистами, а также маркет от молодых предпринимателей и акселератор "Росмолодежь.Гранты". В них можно поучаствовать, оставив заявку на официальном сайте Дня молодежи-2023.

Доступ на площадь Минина и Пожарского свободный, по предварительной регистрации на сайте. Регистрация продлится до 24 июня.

Церемония закрытия Дня молодежи состоится на стадионе "Нижний Новгород", подробности которой будут анонсированы позже.

Кроме того, 24 июня из Москвы в Нижний Новгород отправится самолет, на котором можно будет послушать лекцию и поучаствовать в самой "высокой" в мире викторине.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух поставит на стадионе "Нижний Новгород" масштабное шоу ко Дню молодежи.

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Теги:
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