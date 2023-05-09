Нижегородская область поднялась на 38 позицию в рейтинге ГТО Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская область поднялась на 38 позицию в рейтинге ГТО. Об этом сообщила замминистра спорта региона Екатерина Парилова на церемонии открытия регионального этапа фестиваля ВФСК ГТО.

Согласно информации, за последние два года Нижегородской области поднялась на 33 строчки, переместившись с 71 на 38 позицию.

На всероссийском портале ГТО зарегистрировались уже почти 340 тысяч нижегородцев.

В фестивале ГТО на стадионе "Локомотив" приняли участие представители ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НГПУ им. К. Минина, НГСХА, Нижегородской академии МВД РФ, РАНХиГС и Российского государственного университета правосудия.

Участники соревновались в девяти испытаниях комплекса ГТО: бег на 100 м; бег на 2 000 м (женщины) и бег на 3000 м (мужчины); подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины)/сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.); прыжок в длину с места толчком двумя ногами; стрельба из электронного оружия с опорой локтей о стол (10 м); метание спортивного снаряда весом 500 г (девушки)/700 г (юноши); плавание 50 м).

По итогам фестиваля победителем стала команда ННГУ, серебряным призёром - команда Академии МВД РФ, а "бронза" - у НГСХА. Студенты этих вузов будут представлять Нижегородскую область на Всероссийском этапе фестиваля в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что масштабный полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в Нижнем Новгороде 4 июня.