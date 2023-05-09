Финалисты форума "Сильные идеи для нового времени" впервые получат миллионные денежные призы

В этом году для финалистов форума "Сильные идеи для нового времени" впервые предусмотрена финансовая поддержка: общий призовой фонд составит 100 млн рублей. Об этом рассказал председатель оргкомитета форума, помощник президента РФ Максим Орешкин.
Так, топ-10 финалистов получат по 5 млн рублей, следующие топ-50 – по 1 млн рублей.
"Рассчитываем, что эти деньги помогут в реализации проектов, каждый из которых, в свою очередь, внесёт значимый вклад в развитие России", – отметил Максим Орешкин.
Напомним, приём заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлён до 21 мая.
Приём заявок проходит на краудфандинговой платформе ideas.roscongress.org по шести направлениям:
Согласно информации, уже поступили 14 353 идеи, около половины которых - по треку "Национальная социальная инициатива". Нижегородская область входит в тройку самых активных регионов-участников.Форум традиционно проходит в несколько этапов. Сначала идёт сбор идей на сайте, а затем каждый участник получит профессиональную оценку предложенных инициатив. Таким образом сначала будут отобраны топ-1000 идей, затем топ-200 идей, из которых председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 идей. А вот десятка лучших инициатив будет представлена президенту России Владимиру Путину в рамках очной части форума.
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