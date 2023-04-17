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Общество

Приём заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлили до 21 мая

27 апреля 2023 15:44  [1] Общество

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлён почти на месяц - до 21 мая. Об этом сообщили организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс.

Напомним, предварительной датой окончания сбора заявок ранее называли 26 апреля.

Как отметила зампред оргкомитета форума, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, суть форума в том, чтобы создать понятные и простые условия для реализации проектов.

"Мы помогаем преодолеть барьеры, получить поддержку - за счёт ресурсов регионов, партнёров форума (в этом году их 82), за счёт возможностей Агентства стратегических инициатив. И здесь важно, что мы занимаемся не только теми десятью проектами, которые представили Президенту или которые попали в топ-100 идей форума. Ежегодно около 1 тысячи идей получают различные инструменты поддержки". - рассказала она

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион остаётся в числе лидеров по количеству заявок на форум. На данный момент нижегородцы подали уже более 1 100 идей.

"Каждая новая идея важна для развития региона. В Нижегородской области живёт очень много неравнодушных людей, стремящихся сделать лучше родную страну. Много инициатив уже удалось воплотить в жизнь, но ещё больше предстоит сделать", - подчеркнул глава региона.

Проект даёт каждому россиянину возможность представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

В состав Оргкомитета входят представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Приём заявок проходит на краудфандинговой платформе ideas.roscongress.org. Девиз проекта: "Страну меняют люди". Идеи можно выдвигать по шести направлениям:

  • Национальная социальная инициатива,
  • Национальная технологическая инициатива,
  • Национальная кадровая инициатива,
  • Национальная экологическая инициатива,
  • Предпринимательство,
  • Цифровые сервисы.

В прошлом году нижегородцы подали на форум более 1 370 идей - это второй результат среди всех субъектов РФ. В топ-200 вошли пять нижегородских проектов, а в топ-100 - проекты "Первая профессия - возможности будущего", "Доброрубль" и "Электронный инспектор".

Форум традиционно пройдёт в несколько этапов. Сначала будет проходить сбор идей на сайте, а затем каждый участник сможет получить профессиональную оценку и комплексную поддержку в реализации предложенных инициатив. Таким образом сначала будут отобраны топ-1000 идей, затем топ-200 идей, из которых председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 идей.

А вот десятка лучших инициатив будет представлена президенту России Владимиру Путину в рамках очной части форума.

Нижегородцы уже предложили много интересных идей: например, открыть линию и по переработке дикоросов для вовлечения сельских жителей в туризм, создать центровы профориентации на базе региональных детских библиотек, запустить научно-творческую лабораторию НХП - и многие другие.

Цель форума «Сильные идеи для нового времени» - выбрать и реализовать 100 идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

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