Более 120 мест для размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде оказались невостребованными

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре обсудили итоги ревизии мест, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода.
Директор профильного департамента Алла Коновницына рассказала, что в 2022 году в Схему было включено 3 891 место для размещения рекламных конструкций, соответствующее требованиям действующих Правил установки и эксплуатации.
В результате инвентаризации решением Думы из Схемы было исключено около тысячи мест, и в настоящее время в городе предусмотрено 2 954 места, соответствующие всем необходимым требованиям.
Причём по результатам проведённых торгов 125 рекламных мест остались невыкупленными. Они расположены, в основном, на площадках с низким автомобильным и пешеходным трафиком. Их планируется реализовать повторно в 2023 году сроком на 10 лет.
Рекламные места, которые в результате последующих аукционов окажутся нереализованными, в дальнейшем будут исключены из Схемы как невостребованные.
Напомним, что на начало года общая сумма задолженности по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Нижнем Новгороде составила 53,6 млн рублей.
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