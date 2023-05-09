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Экономика

Более 120 мест для размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде оказались невостребованными

17 мая 2023 10:48  [80] Экономика

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре обсудили итоги ревизии мест, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода.

Директор профильного департамента Алла Коновницына рассказала, что в 2022 году в Схему было включено 3 891 место для размещения рекламных конструкций, соответствующее требованиям действующих Правил установки и эксплуатации.

В результате инвентаризации решением Думы из Схемы было исключено около тысячи мест, и в настоящее время в городе предусмотрено 2 954 места, соответствующие всем необходимым требованиям.

Причём по результатам проведённых торгов 125 рекламных мест остались невыкупленными. Они расположены, в основном, на площадках с низким автомобильным и пешеходным трафиком. Их планируется реализовать повторно в 2023 году сроком на 10 лет.

Рекламные места, которые в результате последующих аукционов окажутся нереализованными, в дальнейшем будут исключены из Схемы как невостребованные.

Напомним, что на начало года общая сумма задолженности по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Нижнем Новгороде составила 53,6 млн рублей.

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