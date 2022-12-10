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Бизнес

Более 53 млн рублей задолжали операторы наружной рекламы бюджету Нижнего Новгорода

17 января 2023 18:06  [127] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Общая сумма задолженности по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Нижнем Новгороде составляет 53,6 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре, которое состоялось 17 января.

Согласно озвученной информации, с августа прошлого года общая сумма заложенности снизилась на 25,4%.

Этого удалось достигнуть в том числе за счёт введённых в прошлом году мер поддержки. В частности, операторам наружной рекламы была предоставлена отсрочка на внесение ежемесячных платежей на период с апреля по октябрь - но внести платёж необходимо до 31 декабря.

Директор МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Александр Саляев рассказал, что часть операторов проигнорировала данные требования. В связи с этим в ближайшее время всем неплательщикам будут направлены претензии.

Депутат Павел Пашинин предложил расторгать договора с должниками, если просрочка по платежам достигает 6-9 месяцев, а освободившиеся рекламные места снова выставлять на продажу.

Председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов предложил рассмотреть данный вопрос повторно на майском заседании комиссии после оценки динамики погашения задолженности.

Напомним, в Нижнем Новгороде была запрещена реклама на скамейках и штендерах. Кроме того, Гордума исключила из правил установки и эксплуатации рекламных конструкций такой тип наружной рекламы, как рекламные конструкции с рекламной информацией о продукции и услугах предприятий потребительского рынка.

Ранее были внесены изменения в схему мест размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде и утверждены эскизы нестационарных торговых киосков и павильонов.

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Теги:
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