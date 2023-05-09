Участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Арзамасе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 81-летнему жителю села Чернухи на стационарный телефон позвонил мужчины, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что внук пенсионера стал виновником смертельного ДТП.

Житель Чернухи отдал прибывшему курьеру 367 тысяч рублей, чтобы помочь внуку избежать ответственности. Только после этого он позвонил родственнику и понял, что стал жертвой мошенников. Об этом пенсионер сообщил в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

В этот же день подозреваемый в мошенничестве был задержан около банкомата в одном из торговых центров Арзамаса при попытке перевода денежных средств. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Нижнего Новгорода, при котором было найдено 200 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что работу курьера он нашел в интернете. Он забирал деньги по указанным работодателем адресам и переводил их на неизвестные счета, получая процент с каждой суммы.

Установлено, что задержанный причастен еще к 14 аналогичным мошенническим действиям. Сейчас нижегородец находится под стражей, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что борский таксист вернул пенсионерке 500 тысяч рублей, распознав мошенническую схему.