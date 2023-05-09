Борский таксист вернул пенсионерке 500 тысяч рублей, распознав мошенническую схему Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Ещё один добросовестный таксист в Нижегородской области оказался невольно вовлечённым в мошенническую схему "ваш родственник попал в ДТП". Но когда понял, что является посредником между злоумышленником и потерпевшим - обратился в ближайший пункт ДПС. Благодаря его бдительности 86-летней пенсионерке из города Бор вернули 500 тысяч рублей. Об этой истории рассказали в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошёл в марте. На городской телефон пожилой борчанке позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем. Он заявил, что её дочь стала виновницей ДТП, в котором погиб ребёнок. Мужчина потребовал за освобождение родственницы от уголовной ответственности 400 тысяч рублей. Затем он передал трубку женщине, которая плакала и называла пенсионерку мамой. Взволнованная бабушка собрала вещи, которые могут пригодиться дочери, завернула в них деньги и отдала приехавшему к ней курьеру.

После этого "дочь" снова позвонила пенсионерке и сообщила, что этих денег недостаточно. Собрав ещё 500 тысяч рублей, которые копила 15 лет, женщина передала их подъехавшему к её дому таксисту - Бобуржону Примкулову.

"Пожилая женщина была сильно расстроена, когда вынесла мне сверток. Я поинтересовался, нет ли там запрещённых веществ, но она только попросила быстрее доставить пакет до адресата", – рассказал впоследствии молодой человек.

Засомневавшись, он становил автомобиль и проверил содержимое пакета. Обнаружив деньги, Бобуржон сразу доложил об этом руководству, а затем подъехал к ближайшему посту ДПС.

За активную гражданскую позицию и оказанное содействие в пресечении преступления добросовестный сотрудник таксопарка был награждён благодарственным письмом и ценным подарком Общественного совета при ОМВД России по городу Бор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полицейские разыскивают всех причастных к совершению преступления.

В ГУ МВД напомнили, что курьеры - посредники между злоумышленником и жертвой, также являются соучастниками противоправного деяния.

Правоохранители в очередной раз убедительно просят запомнить главное правило безопасности – прекратить любое общение с неизвестными лицами в случае, если вам поступил телефонный звонок с сообщением о том, что родственник попал в ДТП. В этой ситуации нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку и убедиться в правдивости информации, а также сообщить о звонке в полицию.

Нижегородцев просят провести беседы с пожилыми родственниками, напомнив о данной схеме обмана, а также оставить на виду номера телефонов членов семьи и экстренных служб, чтобы в сложной ситуации пожилой человек мог быстрее обратиться за помощью.