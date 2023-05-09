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Культура и отдых

Модельные библиотеки Нижегородской области станут участниками "Ночи музеев - 2023"

17 мая 2023 17:57  [3] Культура и отдых

Модельные библиотеки Нижегородской области станут участниками всероссийской акции "Ночь музеев - 2023".  

По информации министерства культуры Нижегородской области, многие мероприятия в модельных библиотеках связаны с тематикой Года педагога и наставника. 

В Нижнем Новгороде акцию 20 мая поддержат модельные библиотеки Нижегородского и Канавинского районов.

В центральной районной детской библиотеке имени А.М. Горького с 14.00 до 20.00 состоятся встречи, на которых читатели смогут ознакомиться с экспонатами Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Также посетителей библиотеки ждет знакомство с Музеем речного училища и встреча с сотрудниками Музея ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Кроме того, в течение вечера гостей библиотеки ждут мастер-классы и чаепитие.

20 мая с 16.00 до 19.00 запланированы мероприятия в Центральной районной библиотеке имени Ф.М. Достоевского Канавинского района Нижнего Новгорода. Здесь пройдет встреча с сотрудником Музея просвещения при НГПУ имени Козьмы Минина, а также мастер-классы "Экспонаты своими руками".

Кроме того, мероприятия пройдут и в библиотеках районов и городских округов Нижегородской области: Богородском, Ветлужском и многих других районах.

Дзержинская модельная библиотека им. Л.Н. Толстого будет ждать гостей в преддверии "Ночи музеев" – 19 мая. С 16.00 до 17.30 здесь пройдет мастер-класс по письму перьевыми ручками, плакатными перьями и печати на печатной машинке. Также читателям предлагают поиграть в настольные игры и поучаствовать в командной интеллектуальной игре.

Большеболдинская центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина также 19 мая будет ждать читателей в 17.00. Гости вечера смогут поучаствовать в скраббл-игре и командной "Пушкинской рулетке", а также в литературном вернисаже "Палитра пушкинского слога в эмодзи".

Дзержинская детская библиотека имени Ю.А. Гагарина приглашает читателей 19 мая, начиная с 17.00, ознакомиться с историей Третьяковской галереи, посмотреть мультфильмы на музейную тему, узнать о знаменитых музейных котах Эрмитажа и создать коллекцию своих котов в технике оригами, а также узнать об артбуке космонавта Алексея Леонова.

Читатели Катунской сельской библиотеки 20 мая в 18.00 ознакомятся с советскими игрушками из личной коллекции одного из сотрудников библиотеки, совершат мультимедийное путешествие в мир кукольных спектаклей Сергея Образцова, узнают о Музее уникальных кукол в Москве и смогут рассказать об игрушках в истории своей семьи.

В Арзамасской центральной районной библиотеке им. И.Н. Сахарова 20 мая в 17.00 состоится встреча, посвященная 150-летию знаменитого арзамасца, известного педагога Серебряного века и автора "Русской азбуки" Василия Вахтерова.

В Центральной библиотеке им. Б.П. Корнилова городского округа Семеновский 20 мая в 18.00 запланировано знакомство с фотовыставкой "Дом для банка". Фотографии, представленные на ней, знакомят посетителей со зданиями, в которых в разных городах России располагаются банковские учреждения. Особое место занимают фотографии одного из самых красивых архитектурных сооружений Нижнего Новгорода – здания Волго–Вятского главного управления Центрального банка РФ на Большой Покровской. Гости смогут узнать об истории возведения банковского комплекса, а также о его внутреннем убранстве.

Напомним, что почти 80 нижегородских музеев и выставочных пространств присоединятся к акции "Ночь музеев".

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Теги:
Библиотеки Музеи
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