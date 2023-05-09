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Культура и отдых

Почти 80 нижегородских музеев и выставочных пространств присоединятся к акции "Ночь музеев"

15 мая 2023 13:36  [38] Культура и отдых

Почти 80 нижегородских музеев и выставочных пространств присоединятся к акции "Ночь музеев". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в день проведения акции, 20 мая, вход на выставки и большинство музейных мероприятий будет бесплатным. Некоторые мероприятия будут доступны только после предварительной регистрации. 

В этом году главной темой "Ночи музеев" станет "История и истории". В центре внимания – не только сохранение памяти и духовно-нравственных ценностей, но и рассказы и истории о героях, наставниках, художниках, коллекциях и научных открытиях. 

Состоятся и традиционные музыкальные выступления на городских балконах – "Музыка балконов". С 19:00 до 20:00 на балконе Нижегородского хорового колледжа, выходящем на площадь Минина и Пожарского, состоится концерт трех солистов: Дмитрия Григорьева (Мариинский театр), Михаила Наумова (Нижегородский театр оперы и балета) и Германа Десятникова (Нижегородская филармония). 

С балкона Усадьбы Рукавишниковых с 20:00 до 22:00 будет звучать граммофонная музыка.Под нее на Верхневолжской набережной будут танцевать пары в костюмах начала XX века. Кроме того, с 18:00 до 23:00 желающие смогут посетить бесплатно экспозицию усадьбы.

С 16:00 до 22:00 пройдут выступления музыкантов в Губернаторском саду в Кремле. Слушателей ждут сольные выступления и дуэты. Музыканты будут исполнять произведения на балконе Дома губернатора – корпуса НГХМ|Русское искусство. 

С 17:00 до 21:00 на разных площадках Нижегородского художественного музея будут проходить семейные квесты, лекции искусствоведов, инсценировки в залах, концерт оркестра русских народных инструментов и учеников музыкального училища имени М. А. Балакирева. С 11:00 до 23:00 можно будет свободно осмотреть экспозиции в разных зданиях музея.

В Нижегородском кремле с 15:00 до 18:00 состоится фестиваль исторической реконструкции "Кремлевская феерия". На площадке между Ивановской башней и храмом Симеона Столпника будут проходить показательные выступления клубов реконструкции, обучение бою на тимбарах, мастер-классы по средневековым ремеслам. С 18:00 до 21:00 на этой же площадке запланирована этнографическая программа с традиционными русскими хороводами, а также обучением игре в мяч и старинные русские шахматы – таврели. Можно будет прогуляться по круговому маршруту по кремлевской стене и посетить экспозиции в башнях.

Впервые к акции "Ночь музеев" присоединится Музей книги, который действует в Нижегородской областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина. Гостей ждут до 23:00. Вход свободный.

Также к акции присоединятся "Заповедные кварталы", музей-квартира А.М. Горького, Музей А.Д. Сахарова, планетарий им. Гречко на площадке Мининского университета и многие другие учреждения по всей области.

С полной программой "Ночи музеев 2023" можно ознакомиться на сайте. Программа будет дополняться, возможны корректировки в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось, что две выставки нижегородских художниц стали доступны для посещения в центре "Рекорд".

Также напомним, что фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет в Пакгаузах в Нижнем Новгороде летом 2023 года.

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Теги:
Выставка Музеи
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