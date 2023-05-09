Рейсы на ретропоезде между Нижнем Новгородом и Арзамасом могут стать регулярными Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Ретропоезд на паровой тяге между Нижнем Новгородом и Арзамасом совершил сегодня первый рейс. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Как рассказал замначальника ГЖД по взаимодействию с органами власти Владимир Тюленев, сейчас паровоз курсирует по туристическому графику, но поездки могут стать регулярными по выходным дням, если будет достигнута договоренность с Минтрансом Нижегородской области.

Возглавляет состав паровоз П-36, который производился в период с 1953 по 1956 год. В годы активной эксплуатации паровоз совершал рейсы по маршруту Москва – Владивосток.



В пути следования состава участников экскурсии ждет интерактивная анимационная программа и рассказ об истории Горьковской железной дороги, а по прибытии в Арзамас проходит обзорная экскурсия по достопримечательностям города.

Ранее сообщалось, что передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Нижегородскую область 19 мая.