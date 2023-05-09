Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Нижегородскую область 19 мая Культура и отдых

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Нижегородскую область в эти выходные. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, в Дзержинске с экспозицией можно будет ознакомиться 19 мая, а в Нижнем Новгороде посетить музей можно будет 20 и 21 мая.

В Нижнем Новгороде "Поезд Победы" будет открыт с 10:00 до 19:00 на 5-й платформе Московского вокзала. Получить билет можно бесплатно, пройдя обязательную регистрацию на сайте проекта, которая станет доступна 19 мая. Сбор посетителей экспозиции будет проходить в центральном фойе железнодорожного вокзала.

"Поезд Победы" состоит из десяти вагонов, каждый из которых имеет собственный сюжет и тему.

В этом году музей пополнился новым вагоном, где основной темой являются Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский военные трибуналы. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников, выполненные с портретным сходством.

Напомним, что в марте 2022 года выставку "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде посетили более 3,5 тыс. человек, а в августе - более 1,5 тысячи человек.