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Общество

Абхазия и Кипр стали самыми дешёвыми направлениями для отдыха у моря за границей в мае

18 мая 2023 12:35  [210] Общество

Фото: с сайта wikiway.com

Ассоциация туроператоров России назвала самое дешёвое направление для отдыха у моря за границей в мае. Им оказалась Абхазия, сообщает телеканал "360".

Эксперты подсчитали, что 10 ночей для двоих в Абхазии обойдутся в 45-50 тысяч рублей. Согласно информации, в эту сумму войдут билеты на самолёт, трансфер и завтраки в гостинице.

Относительно недорого можно отдохнуть на Кипре, добавили в АТОР. Стоимость путёвок на двоих на 10 ночей начинается от 70,3 тысячи рублей. За эти деньги туристы смогут отдохнуть в двухзвёздочном отеле с завтраками. Но вот только лететь на курорт придётся с пересадкой в Кувейте.

Далее по стоимости следуют дешевеющие летом ОАЭ и Бахрейн, где десятидневный отдых обойдётся минимум в 82-85 тысяч рублей на двоих. Отпуск в Египте будет стоить от 95 тысяч рублей на двоих за самый дешёвый турпакет на десять дней.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям разрешили осуществлять полеты в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

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Теги:
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