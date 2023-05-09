Более 20 проектов на 155 млрд рублей реализуется по концессионным соглашениям в Нижегородской области Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Более 20 проектов на 155 млрд рублей реализуется по концессионным соглашениям в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в ходе панельной сессии "Эволюция ГЧП: экономическая модель развития социального инфраструктурного комплекса страны" форума "Лидеры инвестиций" .

Заместитель губернатора рассказал о специфике реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Нижегородская область активно внедряет ГЧП в экономику.

"Благодаря механизму ГЧП мы можем за относительно небольшие сроки реализовать крупнейшие и важнейшие для региона проекты, которые областной бюджет не потянет в одиночку. Это ИТ-кампус, ледовый дворец, реконструкция трамвайной сети, а также строительство школ. Напомню, что всего в этом году в регионе мы строим 23 школы – и в рамках концессии, и с привлечением других форм финансирования. Это колоссальный объем, все школы – крупные, от 700 до 1,6 тысячи мест. Таких объемов строительства мы достигли, прежде всего, благодаря использованию такого инструмента, как концессия. К основной части проектов привлекаем капитальные гранты из вышестоящего бюджета", - отметил Егор Поляков.

Начальник отдела развития ГЧП департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития РФ Виктор Чудов отметил Нижегородскую область в тройке регионов-лидеров по количеству строящихся в рамках ГЧП школ.

"Концессионные соглашения в условиях дефицита бюджетных средств позволяют оперативно решать социальные задачи, поставленные президентом России. Например, Нижегородская область уверенно входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству реализуемых проектов в сфере общего образования с использованием механизма концессионных соглашений", - сказал Виктор Чудов.

Он отметил, что в регионе реализуется 13 проектов по строительству школ с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

"В настоящее время Корпорация развития Нижегородской области является центром компетенций по вопросам реализации концессионных проектов в регионе, реализующим самые крупные и социально значимые инфраструктурные проекты: это строительство 13 общеобразовательных школ, ледового дворца, модернизация трамвайной сети, создание мусоросортировочного комплекса в Арзамасе и ряд других. Сегодня мы подняли очень важные вопросы развития этой сферы и предложили варианты решений, связанные с процедурой разработки и согласования проекта концессионного соглашения, привлечением финансирования и повышением мотивации бизнеса по инвестициям в социальные проекты", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

В панельной сессии на форуме "Лидеры инвестиций" приняла участие главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

"Хотела бы передать благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, который не только умеет работать с инвесторами, но и знает, как привлекать меры поддержки для них", - подчеркнула Ирина Макиева.

В мероприятии также приняли участие заместитель управляющего нижегородским отделением ПАО "Сбербанк" Александр Аменицкий, начальник управления надзора за негосударственными пенсионными фондами департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Виталий Аноприенко, советник директора департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Елена Чайковская. Модератором выступил первый заместитель генерального директора АО "ИнфраВЭБ" Дмитрий Твардовский.

Ранее сообщалось, что выступление Глеба Никитина прошло на форуме "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде.