Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года

Общественная палата Нижнего Новгорода 18 мая провела в Доме народного единства круглый стол на тему "Канатная дорога через реку Оку как часть транспортной и туристической инфраструктуры Нижнего Новгорода". В рамках заседания было озвучено, что строительство трассы планируют начать в феврале 2024 года.
Общественные слушания по проекту межевания территории пройдут уже этим летом.
Напомним, о подписании правительством Нижегородской области и ГК "Урбантех" концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию канатки стало известно 15 февраля. Проект будет реализован за счёт внебюджетных средств по принципу государственно-частного партнёрства. Проектированием будет заниматься инжиниринговая компания "Национальные канатные дороги".
Планируется, что канатная дорога будет построена в 2025 году. Стоимость реализации проекта составляет 4,3 млрд рублей.
Канатка соединит проспекты Ленина и Гагарина, общая протяженность трассы составит 3 340 метров. Благодаря ей жители города получат альтернативный маршрут общественного транспорта и смогут сэкономить около получаса в сравнении с поездкой на автомобиле или автобусе.
Согласно информации, в черте города канатка пройдёт вдоль Заречного бульвара. Проектом предусмотрены три станции для посадки и высадки пассажиров: около станции метро "Заречная", в конце Заречного бульвара (ближе к р. Оке) и вблизи ТЦ "Океанис"
Стоимость проезда будет установлена региональным правительством.
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