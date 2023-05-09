Три инвестора намерены реализовать проекты на общую сумму в 12 млрд рублей на территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко подписали соглашения о намерениях с тремя инвесторами, планирующими реализацию проектов на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске. Соглашения заключены 18 мая в рамках форума "Лидеры инвестиций".

"Мы сегодня заключили ряд очередных соглашений с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты на территории особой экономической зоны в Дзержинске. Это "Тосол-синтез" и "Хома". Они – наши надежные давние партнеры, которые продолжают развиваться в регионе. Это говорит о том, что опыт работы положительной, значит, ОЭЗ работает хорошо, движемся в правильном направлении. Первая очередь "Кулибина" практически вся заполнена, и у нас уже есть понимание по поводу следующего этапа развития. Постепенно будем подписывать соглашения с новыми компаниями", - сказал Глеб Никитин.

Два соглашения заключено с предприятиями ГК "Тосол-синтез".

Так, ООО "Тосол-синтез" намерено создать производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза. Конечными продуктами будут различные виды эпоксидных смол, эпихлоргидрин и другие химические изделия на основе хлора. Эпоксидные связующие используют для защитных покрытий, конструкционных пластмасс, клеев различного назначения и стеклопластиков. Мощность предприятия составит 70 тыс. тонн в год.

"Статус особой экономической зоны делает Дзержинск еще более привлекательной площадкой для крупных игроков. Реализация их проектов станет возможной благодаря совместной работе с Корпорацией развития и правительством Нижегородской области. Эти инвестпроекты, несомненно, сыграют очень важную роль в экономическом развитии региона и страны в целом", - отметил генеральный директор "Тосол-синтез" Валерий Артамонов.

В проект планируется вложить около 11 млрд рублей, будет создано более 150 рабочих мест.

Кроме того, ООО "Тосол-Синтез-Инвест" планирует построить в ОЭЗ производство антикоррозионных концентратов и суперконцентратов, присадок к охлаждающим жидкостям для автомобилей. По словам управляющего компании Олега Михайлова, мощность предприятия составит 15 тыс. тонн готовой продукции в год. Компания специализируется на автохимии, и ее новая продукция будет основана на собственных рецептурах, не уступающих по своим свойствам импортным аналогам. Объем инвестиций в проект составит 150 млн рублей, планируется создание 50 рабочих мест.

Третье соглашение было заключено с ООО "Компании Хома". Как сообщил генеральный директор компании Александр Резниченко, планируется построить и запустить завод по производству продуктов малотоннажной и среднетоннажной химии: сополимер-акриловых дисперсий и смол, поливинилацетатных водно-дисперсионных и клеевых материалов, полимеризационных и поликонденсационных смол. Среди готовой продукции будущего предприятия – системы поверхностной обработки бумаги и картона для придания им свойств перерабатываемой и биоразлагаемой упаковки, системы внутримассной проклейки бумаги, в том числе для упаковки типа TetraPack, основы для полиуретановых клеев, связующие для полиуретановых лакокрасочных материалов, поливинилацетатные дисперсии. Продукцию будут поставлять на целлюлозно-бумажные предприятия России и Республики Беларусь. Установочная мощность завода – 25 тыс. тонн в год. Предприятие строится на основе разработанных в научно-исследовательском центре ООО "Компания Хома" технологий, защищенных патентами РФ. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Планируется создать около 100 новых рабочих мест.

"Заявки этих инвесторов на получение статуса резидента будут рассмотрены экспертным советом ОЭЗ "Кулибин" в текущем году. Важно, что площадка привлекает компании, чья специализация напрямую связана с профилем территории. Это позволяет системно развить промышленный потенциал площадки. Компании, которые хотят расширять производство, в очередной раз выбирают для этого Нижегородскую область и ОЭЗ "Кулибин", - подчеркнул руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Также в ходе форума "Лидеры инвестиций" губернатор Нижегородской области вручил свидетельства о получении статуса резидента ОЭЗ "Кулибин" компаниям "Монамин" и "Лега Раббер", чьи проекты были утверждены в ходе экспертного совета ОЭЗ в апреле 2023 года.

Ранее более 20 проектов на 155 млрд рублей реализуется по концессионным соглашениям в Нижегородской области.