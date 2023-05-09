Более 450 млн рублей выделено на развитие инфраструктуры детского отдыха в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 450 млн рублей выделено на развитие инфраструктуры детского отдыха в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Согласно информации, в этом году Нижегородская область получила субсидию из федерального бюджета на строительство корпусов вместимостью 50 человек в лагерях "Салют" и "Дружба" в Городецком районе, а также ДСООЦ "Лазурный" в г.о.г. Выкса.

Как отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина, благодаря новым зданиям отдохнуть на природе летом смогу еще 1200 юных нижегородцев.

В каждом корпусе оборудованы комнаты на четырех человек с душем и санузлом и комнаты для дневного пребывания детей. Сейчас в них завершаются внутренние работы, проводится благоустройство территории у зданий.

Ранее сообщалось, что летний отдых для детей в Нижегородской области будет организован в 1100 учреждениях.