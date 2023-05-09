Летний отдых для детей в Нижегородской области будет организован в 1100 учреждениях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Летний отдых для детей в Нижегородской области будет организован в 1100 учреждениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В частности, летом для детей будет доступно 50 загородных оздоровительно-образовательных центров, 7 санаторных лагерей, 1 санаторий, 856 лагерей с дневным пребыванием, 153 лагеря труда и отдыха, 16 лагерей круглосуточного пребывания и 17 лагерей палаточного типа.

Посетить их в 2023 году смогут 119 тысяч детей.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, сегодня было проведено установочное совещание по подготовке к оздоровительной кампании. Выявленные нарушения в лагерях должны быть устранены до 20 мая, а полную готовность необходимо обеспечить к 25 мая.

"Летняя кампания на очень пристальном контроле Минобра области, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МВД и других структур", - подчеркнул замгубернатора.

Ранее сообщалось, что один день пребывания в нижегородских муниципальных детских лагерях оценен в 958 рублей.

Также напомним, что шесть новых корпусов в трех детских лагерях Нижегородской области построят в 2023 году.