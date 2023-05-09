Высокий класс пожароопасности лесов установился в большинстве районов Нижегородской области Общество

Высокая пожароопасность лесов (IV класс) сохранится на территории Нижегородской области до 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные Верхне-Волжского УГМС.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1614 нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар (по ст. 261 УК РФ).

Согласно информации Минлесхоза Нижегородской области, за прошедшие сутки на землях лесного фонда лесных пожаров не зарегистрировано. При этом с начала пожароопасного сезона ликвидировано два лесных пожара, которые возникли по вине местного населения. Один из очагов возгорания был зафиксирован камерами видеонаблюдения, о втором сообщили очевидцы.