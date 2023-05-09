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Общество

Орден Мужества вручили родственникам героя Виталия Янчинского

19 мая 2023 15:02  [64] Общество

Орденом Мужества за героизм, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, посмертно награжден Виталий Янчинский. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Заместитель главы Нижегородского района Игорь Крючков и военный комиссар Советского и Нижегородского районов Анвяр Хусиянов вручили награду вдове героя Светлане. "Виталий Янчинский проявил героизм, мужество, исключительную отвагу и стойкость. Он выбрал путь защитника Отечества, путь воина, отдав свою жизнь, защищая интересы своей Родины, и является примером для всех. Вечная слава и память герою", - сказал Игорь Крючков.

Торжественная церемония завершилась минутой молчания, во время которой присутствующие – члены юнармейских объединений школ Нижегородского района почтили память нижегородцев, погибших в ходе специальной военной операции.

Ранее мемориальную доску участнику СВО Михаилу Раку установили в нижегородской школе №181. Напомним также, что мемориальную доску тренеру, кавалеру ордена Мужества Алексею Чепко открыли в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Память СВО
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