Мемориальную доску тренеру, кавалеру ордена Мужества Алексею Чепко открыли в Нижнем Новгороде Общество

В ФОКе "Приокский" открыли мемориальную доску тренеру по хоккею спортивной школы "Радий", кавалеру ордена Мужества Алексею Николаевичу Чепко. В церемонии приняли участие глава регионального Минспорта Александр Кононов, глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, директор спортшколы "Радий" Владимир Поддымников-Гордеев, отец Алексея Николай Чепко.

"Алексей посвятил свою жизнь воспитанию нового поколения спортсменов. Знаю, что тренер-мужчина воспитывает не просто словами, но и своими действиями, поведением, жизненными принципами. Алексей погиб, защищая Родину, сражаясь за справедливость и национальные интересы страны. Его подвиг и отношение к своим воспитанникам обязательно дадут свои плоды и останутся в нашей памяти навечно. От всего сердца хочу поблагодарить родителей Алексея Николаевича за то, что они воспитали настоящего патриота и достойного гражданина. Огромное спасибо вам от всех нас!" – подчеркнул Александр Кононов.

Память об Алексее Чепко будет увековечена и на "Аллее Славы", которую планируют организовать в этом году на благоустроенной территории у стадиона "Радий".

Депутат Гордумы Владимир Поддымников-Гордеев добавил, что накануне на заседании профильного комитета Думы было единогласно принято решение об увековечении памяти Алексея Чепко.

"Алексей является ярким примером мужества, отваги и преданности своему делу для наших воспитанников и всей нижегородской молодёжи. Поэтому также было принято решение провести сегодня хоккейный турнир в память о нашем выдающемся тренере и настоящем герое. Многие его воспитанники принимают в нём участие и уже показывают своё мастерство, навыки и знания, которые успели приобрести под его началом", – отметил Владимир Поддымников-Гордеев.

В турнире среди детско-юношеских команд памяти Алексея Чепко приняли участие команды 2011 и 2013 года рождения "Радий 2011", женский хоккейный клуб "Торпедо", хоккейные команды "Сокольские медведи", "Радий 2013", "Уран" и "Красные крылья".

Михаил Шатилов, в свою очередь, сообщил, что данный турнир будет ежегодным.

"Это важно – помнить подвиг Алексея, который отдал жизнь за Родину, за спасение своего товарища. Видно, что ребята, которые занимались у него, очень любили своего тренера. Их высокий результат – лучшая благодарность за его труд, дань уважения", – сказал глава Приокского района.

"Алексей любил родителей, любил хоккей и любил свою Родину. Когда понял, что надо идти защищать страну, отправился на фронт, не задумываясь. Давайте помнить обо всех героях, которые сейчас находятся на СВО, защищая Родину и наше будущее!" – подчеркнул Николай Чепко.

СПРАВКА:

Алексей Николаевич Чепко (27.04.1995 г.р.) с августа 2019 года работал тренером по хоккею в спортшколе "Радий" с детскими командами 2011 г.р. и 2013 г.р. Его любили дети, ценили коллеги, уважали родители воспитанников.

31 декабря 2022 года Алексей Чепко погиб: находясь под вражеским огнём на передовой, при попытке спасти раненого товарища он получил ранения, несовместимые с жизнью. Алексей Чепко пал смертью храбрых, защищая нашу Родину. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждён орденом Мужества.