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Общество

Схема движения транспорта на улице Акимова изменится с 22 до 25 мая

19 мая 2023 15:34  [94] Общество

Для подготовки работ по замене магистральных теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарская с 22 мая до 25 мая изменится схема дорожного движения: на съезде с борского моста движение будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского "Теплоэнерго".

Движение по основной дороге ул. Акимова в районе павильона задвижек в сторону Мещеры будет временно перекрыто для выполнения технических работ по переврезке трубопроводов. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными, особенно относительно других автомобилистов и пешеходов, а также следовать указаниям дорожных знаков. Ширина проезжей части временной дороги позволяет организовать движение на участке в две полосы. Подробнее с информацией об организации движения в данном районе можно ознакомиться на сайте ЦОДД.   

Для повышения надежности теплоснабжения АО "Теплоэнерго" проводит работы по замене тепловых сетей в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская. В целом, в рамках летней ремонтной программы здесь планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Также будет выполнена реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства теплосети в 1989 году. 

Замена трубопроводов на улице Акимова является продолжением проекта комплексного обновления магистральных сетей от Сормовской ТЭЦ, который реализуется с 2020 года. Ранее вдоль ул. Бурнаковской проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту трубопроводов 1 и 2 выпусков от СТЭЦ, а в 2022 год на 10 дней раньше планового срока был выполнен технически сложный этап работ по замене трубопроводов под Бурнаковским путепроводом. В этом году замена тепловых сетей продолжается с обратной стороны насыпи – под улицей Акимова. Одновременно вывести в ремонт все указанные участки невозможно из-за транспортных и технологических ограничений, в связи с чем замена теплосетей в данном районе производится поэтапно.  

Отметим, что во время производства работ на основных магистралях потребители будут обеспечиваться горячей водой по временной схеме с использованием теплотрасс-перемычек.

Ранее сообщалось, что схема движения по улице Акимова в Нижнем Новгороде изменится с 19 по 22 мая.

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Теги:
Ремонтные работы Теплоэнерго
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