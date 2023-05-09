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Глеб Никитин обсудил вопросы взаимодействия с руководством "Почты России" в Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на встрече с губернатором присутствовали руководитель нижегородского УФПС Павел Сергеев и директор макрорегиона "Волга" Александр Вакуленко.
Участие в мероприятии также приняли заместители губернатора Андрей Гнеушев и Егор Поляков, министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
По словам Глеба Никитина, почта России на сегодня является одним из ключевых социальных институтов.
"Особенно важны отделения на селе, их развитие, взаимодействие с гражданами. Очень значим и внешний облик зданий, относящихся к Почте России, их функциональность", - сказал Глеб Никитин.
По данным регионального УФПС, в 2022 году было отремонтировано 18 сельских отделений в Нижегородской области по программе модернизации. Компания проводит модернизацию по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии "Единая Россия". В дальнейшем эта работа будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин провел рабочую встречу с нижегородским бизнес-омбудсменом Павлом Солодким.
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