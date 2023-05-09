"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний" Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний", на котором можно будет узнать о культурных и развлекательных мероприятиях в Нижнем Новгороде, а также купить билеты. Об этом рассказали в областном правительстве.

В частности, на портале размещена актуальная информация о выставках, концертах, фестивалях, конференциях, а также спортивных мероприятиях, которые пройдут на различных площадках Нижнего Новгорода. Отдельный раздел на сайте посвящён фестивалю "Столица закатов".

Директор АНО "Центр 800" Софья Юдина отметила, что благодаря новой платформе, на которой представлена информация о ключевых городских мероприятиях, нижегородцам и гостям города станет еще удобнее планировать и организовывать свой досуг в Нижнем Новгороде.

В перспективе на сайте появятся не только ключевые культурные события в Нижнем Новгороде, но и в районах Нижегородской области.

Ранее мы рассказывали о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.