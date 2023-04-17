Программу массовых мероприятий на лето анонсировали в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал про мероприятия, которые пройдут в течение лета в Нижнем Новгороде. Значительная их часть готовится под эгидой "Молодёжной столицы России".

Подготовленная насыщенная программа будет интересна и самим нижегородцам, и туристам.

Так, 24 июня стадион "Нижний Новгород" станет площадкой празднования Всероссийского Дня молодёжи. Праздник соберёт более 50 000 зрителей. Они смогут увидеть аудиовизуальное шоу, режиссёром которого будет Илья Авербух.

Самым продолжительным мероприятием лета станет традиционный фестиваль "Столица закатов". Музыкальные программы запланированы на каждые выходные, начиная с 3 июня. Они будут организованы на разных благоустроенных городских площадках.

Полный список артистов находится в разработке, но уже сейчас известны музыканты, которые будут выступать в "Ракушке" в Александровском саду. По субботам там будут проходить акустические концерты, а по воскресеньям будет звучать классика.

Этим летом в Нижнем Новгороде будут организованы масштабные спортивные, культурно-массовые и выставочные мероприятия.

На Нижегородской ярмарке с 29 мая по 4 июня пройдёт технологический фестиваль ЦИПР Tech Week. Там же всё лето будут проводить интерактивные программы для всей семьи. В планах открыть на Ярмарке кукольный театр и летний кинотеатр. В выходные июля и августа на Ярмарочной площади будут проходить блоки фестиваля реконструкции "Приволжский штандарт", а финал состоится 9-10 сентября на Щёлоковском хуторе.

Самыми зрелищными спортивными событиями лета станут традиционный полумарафон "Беги, герой!" (20-21 мая), легкоатлетический кросс "По Щелчку" (27 мая), X-WATERS VOLGA (22-23 июля), кубок союзных государств "Волжская регата-2023" (19 августа), а также "Марафон Нижний Новгород" (27 августа). Впервые в столице Приволжья пройдёт масштабное мероприятие по триатлону IRONSTAR (4-5 августа).

Этим летом пройдёт несколько зрелищных воздухоплавательных мероприятий: c 22 по 28 июня - открытый чемпионат "Кубок содружества"; с 16 по 21 августа - фестиваль тепловых аэростатов "Приволжская фиеста"; с 16 по 20 августа - всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кубок Помолова". А полёты над городом и привязные подъёмы на воздушных шарах будут проводиться в течение всего летнего сезона.

Праздничные программы подготовят в День России (12 июня) и в День города (19 августа), традиционный кинофестиваль "Горький fest" запланирован на 7-13 июля, музыкальный фестиваль у собора Александра Невского - на 12 августа, фестиваль оркестров - на 19 августа, а фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS - на 25-27 августа.

На улице Рождественской по субботам вновь будет проходить фестиваль "Гастрономическая Рождественская". В этом году он станет ещё масштабнее, для него будет перекрываться вся улица. А 5-6 августа в парке "Швейцария" состоится гастрофестиваль "Да, шеф".

В Пакгаузах летом пройдёт серия концертов. Центральным событием на этой площадке станет Международный фестиваль искусств "Стрелка" - серия концертов звёзд классической музыки с участием знаменитых российских музыкантов, дирижёров и оркестров. Со 2 по 11 июня нижегородцы смогут послушать барочный оперный гала-концерт, концерт "Солнце Неаполя", "Историю солдата" Игоря Стравинского, шедевры Шумана, Брамса, Дебюсси, Равеля, Рахманинова, Шенберга и других композиторов.

Также будут организованы городские фестивали в честь открытия двух новых благоустроенных площадок: второй очереди в сквере Свердлова, где появится амфитеатр, игровая зона, уличные тренажёры, шахматный стол и велопарковка, и площадки "Это Вышка" на Гребном канале.