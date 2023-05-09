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Общество

Межконфессиональный авто-мотопробег пройдёт в Нижнем Новгороде 20 мая

19 мая 2023 17:27  [46] Общество

Ежегодный авто-мотопробег "Дорогой патриотов земли Нижегородской" пройдёт 20 мая. В этом году он будет межконфессиональным и включит в себя познавательную программу: экскурсии и рассказы о жизни знаменитых нижегородцев, внесших значительный вклад в развитие и укрепление межнационального согласия в Нижнем Новгороде.

Сбор колонны будет организован в 12:00 на автостоянке у Спасского Староярмарочного собора, со стороны ул. Бетанкура. Там состоятся лития по усопшему митрополиту Николаю, участнику ВОВ, и экскурсия по храму и его территории.

В 12:55 после благословения стартует движение автомотоколонны.

Первой точкой маршрута станет Нижегородская соборная мечеть, где пройдёт экскурсия. Парковка будет организована на ул. Казанская Набережная с 13:25 до 14:15.

Далее колонна отправится к Нижегородской синагоге, где участников ждёт рассказ о деятельности нижегородской еврейской общины. Парковку организуют на ул. Грузинская с 14:35 до 15:25.

Завершится маршрут у Церкви Сурб Аменапркич. Там участников ждёт экскурсия и рассказ о деятельности армянской общины. Припарковаться можно будет на ул. Шевченко с 15:40 до 16:30.

Президент женского мотоклуба "Ночные Валькирии Нижний Новгород" Галия Вельмовская отметила, что Нижний Новгород исторический сложился как многонациональный и многоконфессиональный город, где христианские храмы соседствуют с мечетями и синагогами.

"Здесь сформировалась уникальная традиция добрососедства, которую мы хотим всем показать благодаря нашему мотомаршруту. Также во время нашего путешествия мы хотим рассказать о нижегородцах, которые развивали и развивают межнациональную дружбу в городе", - рассказала организатор авто-мотопробега.

Напомним, что велопробег "Дорога Минина" пройдёт в Нижегородской области 21 мая.

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Теги:
Мотоспорт
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