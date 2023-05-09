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Общество

Глеб Никитин встретился с финалистами регионального этапа соревнований "Робототехническое многоборье"

20 мая 2023 10:44  [113] Общество
Глеб Никитин встретился с финалистами регионального этапа соревнований Робототехническое многоборье

Глеб Никитин встретился с финалистами регионального этапа соревнований Робототехническое многоборье

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Глеб Никитин встретился с финалистами регионального этапа соревнований "Робототехническое многоборье". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

19 мая глава региона совершил рабочую поездку в г.о.г. Выкса. Там он встретился с участниками финала регионального этапа соревнований "Робототехническое многоборье" по направлению "Речная робототехника".

"По сути, это продолжение традиций технического творчества. Сейчас это превратилось в управление беспилотными системами. Старшеклассники уже используют аналитику, искусственный интеллект, программирование. Создание и управление БПЛА сейчас, как никогда, - одно из самых перспективных направлений. Здорово, что уже в юном возрасте ребята могут выполнять такие сложные технические задачи!" - отметил Глеб Никитин.

Финал соревнований проводился по итогам образовательной смены "Наследники Победы" по направлению "Речная робототехника", где учащиеся смогли познакомиться с многообразием робототехнических, судомодельных и космических технологий, освоить основы программирования, робототехники и спутникостроения. 48 школьников в возрасте от 11 до 15 лет прошли отбор для участия в программе, из них 44 – учащиеся из Нижегородской области и 4 человека – представители Ленинградской области.

Также в Выксе Глеб Никитин встретился с российским учёным, советником гендиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником. В ходе диалога обсуждались направления технологического развития Нижегородской области, поддержка детского технического творчества.

"Есть много классных идей, которым можно найти применение у нас. Например, запустить свой нижегородский спутник в образовательных целях, чтобы школьники на практике могли изучать принципы космических технологий. Надо обязательно использовать формат таких робототехнических соревнований, как в Выксе. Нижегородская область готова принимать и проводить соревнования всероссийского масштаба на самом высоком уровне!" - сказал Глеб Никитин.

Также в Выксе губернатор ознакомился с проектом благоустройства набережной Верхнего пруда и оценил ход реализации проекта по созданию "Шухов-парка".

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Теги:
Выкса Глеб Никитин Технологии
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