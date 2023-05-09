Лучших лекторов страны наградили по итогам третьего сезона "Лиги Лекторов" и первого сезона "Школьной Лиги Лекторов" Общество

Лучших лекторов страны наградили по итогам третьего сезона Лиги Лекторов и первого сезона Школьной Лиги Лекторов

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Лучших лекторов страны наградили по итогам третьего сезона "Лиги Лекторов" и первого сезона "Школьной Лиги Лекторов".

Как сообщают организаторы, 18 мая в Москве состоялась церемония награждения победителей сразу двух конкурсов Российского общества "Знание" — третьего сезона "Лиги Лекторов" и первого сезона "Школьной Лиги Лекторов".

Лучшими из лучших стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города в 36 регионах нашей страны. Награды победителям вручили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Знания, которые вы создаете и передаете, — это лекарство от страхов, лекарство от неуверенности. Это важнейший ресурс для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения, и для того, чтобы управлять ими", - облагодарил участников Сергей Кириенко.

Из регионов Приволжского федерального округа победителями третьего сезона "Лиги Лекторов" стали жители Ижевска, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Ульяновска, Уфы и Казани. Все они получили звание лектора Общества "Знание" и возможность выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны. Каждому из 50 победителей вручен памятный 2,5-килограммовый шунгитовый куб, олицетворяющий весомый вклад в дело просвещения, а также сертификат на туристическую поездку в рамках проекта "Больше, чем путешествие" и денежный приз в размере 500 тыс. рублей на обучение и развитие собственных просветительских проектов.

Стоит отметить, что третий сезон конкурса "Лига лекторов" стал рекордным по количеству участников: было подано 9,174 тыс. заявок из 1,096 тыс. городов и посёлков страны. В "Школьную Лигу лекторов" (для юных просветителей от 14 до 17 лет включительно) поступило 5,003 тыс. заявок на участие из 369 населённых пунктов.

Четвертый сезон конкурса "Лига Лекторов" начнется в 2024 году, но подать заявку можно уже сейчас. А летом этого года стартует приём заявок на второй сезон "Школьной Лиги Лекторов".

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев вышли в финал Всероссийского конкурса "Лига Лекторов"