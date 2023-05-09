Экономический потенциал Сокольского района представили журналистам Общество

Фото: Алексей Игонин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Клуб парламентских журналистов при Законодательном собрании ознакомился со значимыми предприятиями Сокольского района.

Производство обоев мирового уровня

Первой точкой визита стала фабрика экологически чистых обоев и красок "Лоймина". Предприятие было открыто в 2008 году и сейчас поставляет свою продукцию во все регионы России, а также в Беларусь, Казахстан, Китай, Ближний Восток и даже в страны Европы.

На заводе в Сокольском районе трудятся 130 человек. Как отмечают руководители предприятия, средняя заплата здесь одна из самых высоких в районе - около 97 тысяч рублей.

"Несмотря на то, что фабрика расположена в российской глубинке, "Лоймина" уже 15 лет рушит стереотип, что здесь недостаточно кадров. Даже в российской глубинке есть высококачественные специалисты", - подчеркнул коммерческий директор "Лоймины" Роман Савенков.

Компания производит около 5600 видов обоев, а в сутки с линий выпускается несколько тысяч рулонов. Также было запущено производство краски, сейчас объёмы достигли 8 тонн краски в сутки, а в ближайшее время эти показатели будут увеличены в 5 раз.

По словам Романа Савенкова, брак на производстве составляет всего лишь 2 рулона из 10 тысяч.

В мае 2022 года "Лоймина" заявила, что полностью решила проблему импортозамещения.

"Подтверждением этого является то, что в эпоху экспонентного роста цен и некоторого даже дефицита продукции, мы в июне 2022 года вывели с нуля на рынок новый дизайнерский бренд красок", - рассказал Роман Савенков.

Флизелин (материал, из которого изготавливаются обои) компания начала закупать в Китае, а химические материалы – в России, в том числе и в Дзержинске.

При этом на заводе до сих пор используются материалы, закупленные в Бельгии и Германии, так как "Лоймина" формирует 12-месячный запас сырья. Имеются и запасы обоев – в случае непредвиденных ситуаций их хватит на 3 месяца продаж.

В производстве используются гипоаллергенные материалы, только водорастворимый клей, а сам завод не производит никаких отбросов.

В подтверждение экологичности производства прямо на территории завода разбит огород, овощи с которого используются для приготовления обедов в столовой предприятия.

Кроме того, "Лоймина" подчеркивает, что они единственный завод в мире, который гарантирует отсутствие видимости швов после поклейки обоев. Для этого на производственной линии проводится контрольная клейка.

Отдельно Роман Савенков отметил важность работы колористов.

В колористкой лаборатории работают только женщины, выверяющие каждый микрограмм краски, которая будет нанесена на обои. Она должна соответствовать стандартам, созданным еще несколько лет назад. Перед приемом на работу каждый специалист проходит 55-дневный отбор.

"Одна ошибка колориста - сотни тысяч рублей в брак", - подчеркнул Роман Савенков.

Производство спецодежды для РЖД

Далее журналистам была представлена обновления швейная фабрика в рабочем посёлке Сокольском.

Здесь из российских и белорусских материалов производится спецодежда для Российских железных дорог, а оборот производства в год достигает 90 млн рублей. Предприятие выиграло 5 тендеров РЖД на производство одежды в течение трех лет.

По словам директора ООО "Сокольский промкомбинат" Ивана Татаринцева, заказов на предприятие поступает столько, что порой от них приходится отказываться. Каждый месяц сокольские швеи изготавливают 5 тысяч летних костюмов и 3,5 тысячи зимних. Это, например, жилеты для работы на железной дороге и костюмы проводников.

Сейчас на фабрике трудятся 85 человек, а средняя заработная плата составляет около 40 тысяч рублей.

Иван Татаринцев рассказал, что планирует открыть рядом вторую фабрику, что увеличило бы объемы производства на 40-50%, однако без государственной поддержки и из-за нехватки рабочей силы сделать это тяжело.

Для решения кадровой проблемы директор фабрики предлагает ввести программу по обучению швей. Для этого "Сокольский промкомбинат" готов предоставить помещения для практики и наставников.

"Со швеями большая проблема. Я думаю, что здесь очень большой потенциал работы непосредственно с министерством образования и ответственными лицами. Мы видим реальную заинтересованность производителей в специалистах. Уверен, что данная проблема будет решаться", - отметил депутат Законодательного собрания Владимир Беспалов.

Что касается государственной поддержки, то депутаты Законодательного собрания Нижегородской области от Сокольского района Александр Тимофеев и Владимир Беспалов пообещали помочь предприятию в получении субсидии на закупку нового оборудования. Информацию об этом уже передали в министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Производство уникальной сверхлегкой мебели

Последней точкой визита стало ООО "MAX-Технологии". Здесь с 2015 года изготавливаются стеновые панели и мебель.

Это единственное предприятие в России, на котором вместо древесно-стружечной плиты используются алюминиевые соты. Такая технология позволяет сделать мебель в 2,5 раза легче аналогов, что особенно важно на кораблях, поездах и самолетах.

При этом срок гарантии на продукцию "MAX-Технологии" составляет 10 лет, что гораздо дольше мебели из ДСП.

Сейчас предприятие делает акцент на продукции для военно-морского флота. Доля государственных контрактов "MAX-Технологии" составляет 60%. Годовой оборот продукции составляет около 50 млн рублей.

Так, в 2022 году для судна-торпедолова Минобороны РФ была изготовлена мебель, панели для обстройки судов.

Также в Сокольском районе была произведена мебель для судна на подводных крыльях "Метеор 120Р", которые уже этим летом будут курсировать по Волге.

В будущем предприятие планирует наладить выпуск изотермические фургоны для грузовых автомобилей.

Подводя итоги визита в Сокольский район, Владимир Беспалов отметил, что здесь предприятия выпускают не только продукцию сегодняшнего дня, но и смотрят в будущее.

Также депутат рассказал о перспективах развития сельского хозяйства в Сокольском районе.

"Потому что здесь достаточно большое количество земель, которые нуждаются в введении в сельхозоборот, здесь необходимо развитие молочного производства и не только. Все это ляжет в основу развития городского округа, а мы в данном направлении будет оказывать необходимую помощь", - сказал Владимир Беспалов.

В свою очередь Александр Тимофеев отметил, что, несмотря на отдаленность Сокольского района и отсутствие здесь железной дороги, местные предприятия готовы расти и увеличивать объемы производства.