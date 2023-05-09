Преподаватель Нижегородского колледжа малого бизнеса победил в региональном этапе конкурса "Педагог-психолог России – 2023" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Преподаватель Нижегородского колледжа малого бизнеса Егор Мямлин победил в региональном этапе конкурса "Педагог-психолог России – 2023". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в областном этапе приняли участие 39 педагогов из 20 районов. В полуфинал вышли 8 конкурсантов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сергача, Сарова, Шахуньи и Чкаловска.

Полуфиналисты продемонстрировали свои навыки, проведя 15-минутные мастер-классы. В финал вышли 5 участников, для которых последним испытанием стали профессиональные кейсы.

Как рассказала и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, конкурс "Педагог-психолог России – 2023" направлен на повышение квалификации специалистов и развитие психологической службы.

Победитель, лауреаты и полуфиналисты конкурса получили почетные дипломы и благодарности.

"Всегда необходимо помнить, что мы работаем с детьми – вкладываем в них свою душу и знания. Главным в работе я считаю не свои результаты, а результаты ребенка", – отметил Егор Мямлин.

Ранее сообщалось, что победителями регионального этапа конкурса "Пробуждая сердца - 2023" стали 24 нижегородца.