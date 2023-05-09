Министерство торговли США ввело экспертные ограничения против пяти нижегородских предприятий Политика

Арзамасский приборостроительный завод Фото: Яндекс.Карты

Министерство торговли США ввело экспертные ограничения против пяти нижегородских предприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно информации, всего под новые ограничения попало 69 предприятий из России, а также по одной компании из Армении из Кыргызстана.

Среди нижегородских предприятий в перечень внесены НИИ "Буревестник", Заволжский завод гусеничных тягачей, НПП "Прима", Нижегородский завод 70-летия Победы и АПЗ имени П. И. Пландина.

По мнению министерства торговли США, эти организации вовлечены или могут быть вовлечены в деятельность, угрожающей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов. Обоснованием данной позиции является то, что вышеуказанные заводы поставляют свою продукцию Минобороны РФ.

Попадание в список влечет за собой ограничения на поставку электрооборудования, строительных материалов, тканей и другой продукции.

Ранее сообщалось, что авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады.