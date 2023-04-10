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Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады. Информация об этом размещена на сайте канадского правительства.
Согласно информации, в санкционный список были добавлены 34 российских предприятия, в том числе завод "Сокол", и 14 граждан России.
Санкции влекут за собой запрет на заключение сделок с канадскими компаниями.
Всего в санкционном списке Канады числится 376 российских предприятий и 1253 гражданина России.
Ранее завод "Сокол" попал под санкции США и Евросоюза.
Канада ранее вводила ограничения в отношении арзамасского завода "Темп-Авиа" и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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