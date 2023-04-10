Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады Политика

Фото: сайт Российской авиастроительной корпорации

Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады. Информация об этом размещена на сайте канадского правительства.

Согласно информации, в санкционный список были добавлены 34 российских предприятия, в том числе завод "Сокол", и 14 граждан России.

Санкции влекут за собой запрет на заключение сделок с канадскими компаниями.

Всего в санкционном списке Канады числится 376 российских предприятий и 1253 гражданина России.

Ранее завод "Сокол" попал под санкции США и Евросоюза.

Канада ранее вводила ограничения в отношении арзамасского завода "Темп-Авиа" и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.