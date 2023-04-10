"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
12 апреля 2023 12:59  [54] Почетный консул Португалии прекращает работу в Нижегородской области
12 апреля 2023 12:29  [83] Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады
12 апреля 2023 10:36  [110] Олег Лавричев: "День космонавтики был и остается нашим любимым праздником"
12 апреля 2023 09:12  [131] Глеб Никитин: "Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями ученых и первооткрывателей космоса"
12 апреля 2023 09:02  [141] ЗСНО и Дума Нижнего Новгорода станут совместно создавать патриотические центры
11 апреля 2023 15:21  [287] Заседание коллегии по вопросам безопасности под председательством Игоря Комарова прошло в Нижнем новгороде
10 апреля 2023 14:35  [487] Заместителем руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области назначили Екатерину Голованову
10 апреля 2023 13:30  [1731] Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов
08 апреля 2023 19:58  [701] Сергей Кириенко пожелал участникам I Всероссийского форума "Пик возможностей" покорять новые вершины и делиться опытом с младшим поколением
08 апреля 2023 14:17  [485] Конкурс на лучшего сельского старосту объявлен в Нижегородской области
Политика

Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады

12 апреля 2023 12:29  [83] Политика

Фото: сайт Российской авиастроительной корпорации

Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде внесен в санкционный список Канады. Информация об этом размещена на сайте канадского правительства.

Согласно информации, в санкционный список были добавлены 34 российских предприятия, в том числе завод "Сокол", и 14 граждан России.

Санкции влекут за собой запрет на заключение сделок с канадскими компаниями.

Всего в санкционном списке Канады числится 376 российских предприятий и 1253 гражданина России.

Ранее завод "Сокол" попал под санкции США и Евросоюза.

Канада ранее вводила ограничения в отношении арзамасского завода "Темп-Авиа" и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиастроение Санкции Сокол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph