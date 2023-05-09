Пять школьников из Нижегородской области снялись в телевизионной программе "Умницы и умники" Общество

Фото: Нижегородский центр развития талантов "Вега"

Пять школьников из Нижегородской области снялись в телевизионной программе "Умницы и умники". Об этом сообщили в нижегородском центре развития талантов "Вега".

Согласно информации, для участия в известном шоу школьников отбирали по итогам проведения регионального этапа одноименной телевизионной гуманитарной олимпиады. Победителей и призеров определял советский и российский писатель, автор и ведущий программы "Умницы и умники" Юрий Вяземский.

В этом году тема региональной олимпиады - "А.С. Пушкин и Нижегородский край". В первом этапе приняли участие 150 школьников, которые написали творческие работы на заданную тему. На втором этапе 27 участников прошли устное собеседование, а в заключительный этап попали 9 школьников их Нижнего Новгорода, Бора, Балахны, Кстова, Кулебак и Сарова.

Победителем региональной олимпиады стал ученик школы №3 на Бору Роман Новгородов. Второе место занял Ефим Малышев из саровского лицея №3, третье место – Софья Сарычева из средней школы №6 в Кулебаках. Дополнительными призерами стали Иван Бабушкин из Центра одаренных детей Нижнего Новгорода и Кирилл Баранов из гимназии №2 Нижнего Новгорода. Все они представят Нижегородскую область на телевизионной программе.

Программу "Умницы и умники" с участием нижегородцев можно будет увидеть на телеканале "Россия 24" 1 июня в 17:30.

Ранее сообщалось, что школьник из Нижегородской области победил во всероссийском конкурсе "Знаешь? Научи!".