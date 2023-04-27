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Общество

Школьник из Нижегородской области победил во всероссийском конкурсе "Знаешь? Научи!"

30 апреля 2023 15:45  [2] Общество
Учащийся школы 19 города Заволжье Евгений Богдашов стал одним из победителей второго сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео "Знаешь? Научи!". Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты". Согласно информации, конкурс организован в рамках Десятилетия науки и технологий и проходит при поддержке нацпроекта "Наука и университеты". В нём могут участвовать ученики 1-11 классов, которым нужно было записать трёхминутное научно-популярное видео и опубликовать его на сайте: nauka.homo-science.ru. Задача автора ролика доступно и интересно объяснять научную теорию, концепцию или явление. Юные исследователи со всей страны записали более 2,5 тысячи видеороликов по различным научным тематикам. 12-летний Евгений Богдашов в своём конкурсном сюжете раскрыл тему, почему залпы фейерверка разноцветные. Он рассказал, как получаются разные цвета фейерверка и продемонстрировал свои научные эксперименты на практике. Отмечаться, что школьник подготовил проект совместно с АНО "Большая перемена". По итогам всероссийского конкурса лучшими стали видеоработы 17 школьников из Москвы, Московской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Амурской области, Краснодарского края. Победители и призёры конкурса получили призы образовательные курсы, технику и сертификаты, поездки, экскурсии и многое другое. Причём призы вручили и педагогам-наставникам победителей, а также школам, в которых они учатся. Напомним, студентка Нижегородского медицинского колледжа заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе "Лучший фармацевт".

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Теги:
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