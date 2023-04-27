Школьник из Нижегородской области победил во всероссийском конкурсе "Знаешь? Научи!" Общество

Напомним, студентка Нижегородского медицинского колледжа Учащийся школы 19 города Заволжье Евгений Богдашов стал одним из победителей второго сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео "Знаешь? Научи!". Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты". Согласно информации, конкурс организован в рамках Десятилетия науки и технологий и проходит при поддержке нацпроекта "Наука и университеты". В нём могут участвовать ученики 1-11 классов, которым нужно было записать трёхминутное научно-популярное видео и опубликовать его на сайте: nauka.homo-science.ru. Задача автора ролика доступно и интересно объяснять научную теорию, концепцию или явление. Юные исследователи со всей страны записали более 2,5 тысячи видеороликов по различным научным тематикам. 12-летний Евгений Богдашов в своём конкурсном сюжете раскрыл тему, почему залпы фейерверка разноцветные. Он рассказал, как получаются разные цвета фейерверка и продемонстрировал свои научные эксперименты на практике. Отмечаться, что школьник подготовил проект совместно с АНО "Большая перемена". По итогам всероссийского конкурса лучшими стали видеоработы 17 школьников из Москвы, Московской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Амурской области, Краснодарского края. Победители и призёры конкурса получили призы образовательные курсы, технику и сертификаты, поездки, экскурсии и многое другое. Причём призы вручили и педагогам-наставникам победителей, а также школам, в которых они учатся.Напомним, студентка Нижегородского медицинского колледжа заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе "Лучший фармацевт".

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