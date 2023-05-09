Участники велопробега "Дорога Минина" в Балахнинском районе проехали 70 километров по пути следования ополчения Общество

Фото: "Петровский союз"

Более 300 человек приняли участие в семнадцатом велопробеге "Дорога Минина" в Балахнинском районе. Об этом сообщили в нижегородской региональной историко-культурной общественной организации "Петровский союз".

Согласно информации, мероприятие прошло 21 мая, в День памяти гражданина Минина.

Велопробег посвящен 80-летию создания первого памятника Кузьме Минину в городе Горьком, который затем был реконструирован и установлен в Балахне в 1990 году.

Участники велопробега проехали по маршруту протяженностью в 70 километров от памятника Минину в Балахне в селе Юрино. Здесь у церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, построенной в XVII веке князем Дмитрием Пожарским в память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года, епископ Сормовский Иннокентий отслужил литию по героям-ополченцам.

Также велосипедисты ударили в "Колокол памяти", а на обратном пути остановились на привал с солдатской кашей и спортивно-развлекательной программой.

Напомним, в 2022 году в велопробеге "Дорога Минина" также приняли участие почти 300 человек.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч человек приняли участие в благотворительном полумарафоне "Беги, Герой" в Нижнем Новгороде.