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Спорт

Сборная Нижегородской области заняла второе место на Всероссийских соревнований МВД России по хоккею

22 мая 2023 15:55  [41] Спорт

Сборная нижегородского ГУ МВД заняла второе место на Всероссийских соревнований МВД России по хоккею. Турнир, посвященный празднованию 100-летия патрульно-постовой службы полиции, проходил на площадке в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в финале нижегородская команда встретилась со сборной Москвы. Матч закончился со счетом 4:6 в пользу москвичей.

Заместитель начальника ГУ по контрою за оборотом наркотиков МВД России Игорь Бутранов поблагодарил нижегородского руководство за высокое качество организации турнира.

Лучшим вратарем соревнований признан Кирилл Сергеев, защищавший ворота сборной МВД по Республике Башкортостан. Лучшим защитником стал игрок сборной ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Гребенсков. Лучшим нападающим турнира признан Дмитрий Савельев – игрок сборной ГУ МВД России по Московской области. Лучшим игроком соревнований стал Андрей Кудашов из сборной ГУ МВД России по городу Москва.

Победители соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками. 

Ранее сообщалось, что нижегородское "Заречье" взяло "серебро" Суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба".

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Теги:
МВД Хоккей
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