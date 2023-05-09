Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2023 17:38  [21] Май 2023 года стал самым сухим месяцем XXI века
22 мая 2023 17:19  [78] Все медучреждения Нижнего Новгорода подключили к единой системе "122" по записи на прием к врачу
22 мая 2023 17:02  [83] Дорогу по Пензенскому переулку в Сормовском районе капитально отремонтировали
22 мая 2023 16:23  [113] АНО "АСИРИС" провел субботник на историческом доме в Павлове
22 мая 2023 16:04  [149] Волонтеры Росбанка приняли участие в экологической акции в Нижнем Новгороде
22 мая 2023 15:32  [139] "Волонтёры Победы" запустили онлайн-флешмоб "Путь Победы"
22 мая 2023 15:19  [157] Часовую башню Нижегородского кремля отреставрируют за 45,5 млн рублей
22 мая 2023 14:43  [204] Более 5 тысяч ребят станут выпускниками школ Нижнего Новгорода в 2023 году
22 мая 2023 14:17  [175] Участники велопробега "Дорога Минина" в Балахнинском районе проехали 70 километров по пути следования ополчения
22 мая 2023 14:02  [168] Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) приняли участие в благотворительном забеге "Беги, герой!"
Общество

Дорогу по Пензенскому переулку в Сормовском районе капитально отремонтировали

22 мая 2023 17:02  [83] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода завершён капитальный ремонт автодороги по Пензенскому переулку. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в соцсетях.

Ранее на участке от улицы Героя Сутырина до улицы Песочной дорога была просто отсыпана асфальтовой крошкой, из-за плохого состояния проезжей части здесь часто скапливались автомобильные пробки.

Как рассказал мэр, ГУММиД произвёл капитальный ремонт 425 м дороги и прилегающих тротуаров, установил новое освещение, более 60 новых дорожных знаков и барьерные ограждения, нанёс дорожную разметку, произвёл защиту и вынос кабельной линии, а также выполнил устройство защитного футляра водопровода и канализации. Вдоль тротуара появится газон.

Глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова сообщила, что для прокладки данного участка дороги было снесено три расселённых аварийных дома и демонтировано 23 незаконных гаража. Кроме того, с территории вывезли 800 кубометров мусора.

"Дорога будет пользоваться большой популярностью у сормовичей, она позволит разгрузить проспект Союзный и улицу Коминтерна, на которых всегда плотный автомобильный поток. Этим участком могут воспользоваться жители 5, 6, 7 микрорайонов - это порядка 15 тысяч автомобилистов", - отметила глава райадминистрации.

Местные жители очень позитивно восприняли новость об окончании ремонта.

"Очень удобная дорога, выходит на улицу Коминтерна. Довольны все – водители, пешеходы, велосипедисты, по тротуарам на самокатах удобно ездить", - поделилась сормовичка Прасковья Филиппычева.

В ГУММиД также рассказали, что в Сормовском районе в рамках нацпроекта БКД будут отремонтированы улицы Энгельса и Карпинского, а также участок на ул. Коммуны.

Напомним, в Нижнем Новгороде в настоящее время проходит ремонт 13 участков дорог по нацпроекту БКД: на улицах Козицкого, Верхне-Печёрской, Карпинского, 40 лет Октября, Строкина, Энгельса, Молитовской, Ярославской, Советской Армии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БКД Дороги Сормовский район
Поделиться:
Новости по теме
17 мая 2023 11:38  [570] Ремонт 13 участков дорог ведется в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph