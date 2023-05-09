Дорогу по Пензенскому переулку в Сормовском районе капитально отремонтировали Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода завершён капитальный ремонт автодороги по Пензенскому переулку. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в соцсетях.

Ранее на участке от улицы Героя Сутырина до улицы Песочной дорога была просто отсыпана асфальтовой крошкой, из-за плохого состояния проезжей части здесь часто скапливались автомобильные пробки.

Как рассказал мэр, ГУММиД произвёл капитальный ремонт 425 м дороги и прилегающих тротуаров, установил новое освещение, более 60 новых дорожных знаков и барьерные ограждения, нанёс дорожную разметку, произвёл защиту и вынос кабельной линии, а также выполнил устройство защитного футляра водопровода и канализации. Вдоль тротуара появится газон.

Глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова сообщила, что для прокладки данного участка дороги было снесено три расселённых аварийных дома и демонтировано 23 незаконных гаража. Кроме того, с территории вывезли 800 кубометров мусора.

"Дорога будет пользоваться большой популярностью у сормовичей, она позволит разгрузить проспект Союзный и улицу Коминтерна, на которых всегда плотный автомобильный поток. Этим участком могут воспользоваться жители 5, 6, 7 микрорайонов - это порядка 15 тысяч автомобилистов", - отметила глава райадминистрации.

Местные жители очень позитивно восприняли новость об окончании ремонта.

"Очень удобная дорога, выходит на улицу Коминтерна. Довольны все – водители, пешеходы, велосипедисты, по тротуарам на самокатах удобно ездить", - поделилась сормовичка Прасковья Филиппычева.

В ГУММиД также рассказали, что в Сормовском районе в рамках нацпроекта БКД будут отремонтированы улицы Энгельса и Карпинского, а также участок на ул. Коммуны.