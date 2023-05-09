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Подготовка к строительству дополнительной камеры шлюза №15 стартовала в Городце. Об этом сообщили в ГК "Монолитное строительное управление-1".
Согласно информации, строительство дополнительной камеры позволит обеспечить бесперебойное и безопасное судоходство на Волге от Городца до Нижнего Новгорода. Протяженность участка, на котором сегодня возникают сложности с обеспечением судоходства, составляет 40 км.
На первом этапе работ пройдет строительство дополнительной камеры шлюза №15А, дноуглубление на участке подходного канала 1,5 км, где будет проведена выемка примерно 200 тысяч кубов грунта, а также строительство левых причальных пал протяженностью 150 метров из общих 600 метров.
Подготовительный этап работ включает в себя строительство подъездной дороги, демонтаж причальных сооружений, погружение шпунта для котлована основного сооружения, завозку строительного материала.
На втором этапе пройдет дноуглубление на участке протяженностью 40 км, достройка 450 м причальной палы и строительство причальной дамбы.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что реализация проекта позволит увеличить грузооборот на данном участке с 4 млн тонн в год до 25 млн тонн.
Все работы планируется завершить в 2025 году.
Напомним, проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла был одобрен Главгосэкспертизой в марте 2023 года.
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