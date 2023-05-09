Подготовка к строительству дополнительной камеры шлюза №15 стартовала в Городце Общество

Фото: ГК "Монолитное строительное управление-1"

Подготовка к строительству дополнительной камеры шлюза №15 стартовала в Городце. Об этом сообщили в ГК "Монолитное строительное управление-1".

Согласно информации, строительство дополнительной камеры позволит обеспечить бесперебойное и безопасное судоходство на Волге от Городца до Нижнего Новгорода. Протяженность участка, на котором сегодня возникают сложности с обеспечением судоходства, составляет 40 км.

На первом этапе работ пройдет строительство дополнительной камеры шлюза №15А, дноуглубление на участке подходного канала 1,5 км, где будет проведена выемка примерно 200 тысяч кубов грунта, а также строительство левых причальных пал протяженностью 150 метров из общих 600 метров.

Подготовительный этап работ включает в себя строительство подъездной дороги, демонтаж причальных сооружений, погружение шпунта для котлована основного сооружения, завозку строительного материала.

На втором этапе пройдет дноуглубление на участке протяженностью 40 км, достройка 450 м причальной палы и строительство причальной дамбы.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что реализация проекта позволит увеличить грузооборот на данном участке с 4 млн тонн в год до 25 млн тонн.

Все работы планируется завершить в 2025 году.

Напомним, проект реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла был одобрен Главгосэкспертизой в марте 2023 года.