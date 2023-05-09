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Общество

Количество "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгороде сократилось в три раза с конца 2022 года

23 мая 2023 14:11  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгороде сократилось в три раза с конца 2022 года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, каждый день контролеры проверяют до 300 транспортных средств, в которых ежедневно выявляют до 20 безбилетников.

Так, с начала мая больше всего пассажиров, не оплативших проезд, было выявлено в автобусах А-1, А-17, А-72, А-95.

Наименьшее число безбилетников фиксируется в электротранспорте.

Напомним, в апреле неоплатившие проезд пассажиры чаще всего выявлялись на маршрутах А-1, А-8, А-40, А-35 и А-57.

Отметим, что с 29 марта нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.

Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.

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Теги:
Общественный транспорт
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