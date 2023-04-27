ЦРТС назвал нижегородские автобусы с наибольшим числом безбилетников в апреле

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Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала об итогах работы контролеров в общественном транспорте Нижнего Новгорода в апреле.
Так, наименьшее количество "зайцев" за прошедший месяц было обнаружено на автобусных маршрутах А-2, А-11, А-16 и А-90.
Неоплатившие проезд пассажиры чаще всего выявлялись на маршрутах А-1, А-8, А-40, А-35 и А-57.
Напомним, в марте больше всего безбилетников в Нижнем Новгороде было выявлено на маршруте А-57.
Отметим, что с 29 марта нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.
Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.
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