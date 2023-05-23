Президент РФ Владимир Путин вручил знак отличия "За наставничество" нижегородцу Александру Плесневу Общество

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин вручил знак отличия "За наставничество" нижегородскому педагогу, заслуженному спасателю России Александру Плесневу. Символично, что награда вручена в Год педагога и наставника, объявленного главой государства.

"Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Благодаря вам создаётся история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперёд, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, весь наш многонациональный народ. Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали и доказываете каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности", - сказал Владимир Путин.

Александр Плеснев работает спасателем Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и преподает в Нижегородской кадетской школе. Обучает ребят высотной подготовке, в которую входит скалолазание, элементы спортивного туризма и прикладной альпинизм. Такая подготовка особенно нужна тем ребятам, которые поступают в высшие военные училища, а также для тех, кто служит в Вооруженных силах РФ, войсках специального назначения.

С получением высокой награды Александра Плеснева поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Можно гордиться тем, что в Нижегородской области живут и работают такие люди, как Александр Плеснев. Сегодня такая деятельность особенно востребована. Молодые ребята получают навыки, которые могут пригодиться в самых разных ситуациях, помогут спасти свою жизнь и, самое главное, помочь другим. Очень важно, что Александр Плеснев доказывает это своим трудом спасателя, конкретными примерами", - сказал Глеб Никитин.

В спасательном отряде и в кадетской школе Александр Плеснев оборудовал скалодром – это своего рода стенд, с помощью которого можно оттачивать имеющиеся навыки, отрабатывать элементы спелеотехники, спасения в техногенной и природной среде. Отметим, что за время работы в поисково-спасательных формированиях Александр Плеснев участвовал в спасении более 500 человек.

"Мне нравится вносить частичку себя в судьбу своих подопечных. За время работы с кадетами я выпустил много курсантов, многие из которых впоследствии нашли свое призвание в офицерской службе, достигли значительных высот и стали глубокоуважаемыми людьми. Один из моих выпускников – Герой России. Работая спасателем, я помогаю людям, оказавшимся в сложной ситуации, а иногда и братьям нашим меньшим, спасаем материальные ценности. Вообще, не ошибусь, если скажу, что одно гармонично дополняет другое", - говорит Александр Плеснев.

Александр Плеснев имеет множество наград. В их числе - медаль МЧС России "Маршал Василий Чуйков", нагрудный знак МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС" - 2014 г., медаль МЧС России "85 лет гражданской обороне".