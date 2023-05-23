Владимир Путин поручил правительству и ЦБ поддержать ипотечное кредитование

Фото:
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России поддержать ипотечное кредитование. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, ведомства должны вести мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости примут меры для поддержания стабильной ситуации.
Ответственными были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Ответственными за решение поставленной задачи президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.
Доклад по итогам мониторинга будет предоставлен Владимиру Путину до 5 июня, далее отчеты будут проводиться ежеквартально.
Ранее сообщалось, что льготную ипотеку для многодетных в России попросили сделать ещё доступней.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+