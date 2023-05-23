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Экономика

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ поддержать ипотечное кредитование

23 мая 2023 09:41  [171] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России поддержать ипотечное кредитование. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, ведомства должны вести мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости примут меры для поддержания стабильной ситуации. 

Ответственными были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Ответственными за решение поставленной задачи президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.

Доклад по итогам мониторинга будет предоставлен Владимиру Путину до 5 июня, далее отчеты будут проводиться ежеквартально.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку для многодетных в России попросили сделать ещё доступней.

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Теги:
Владимир Путин Ипотека
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