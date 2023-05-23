Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе 24 мая Общество

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Движение общественного транспорта временно изменится в Канавинском районе 24 мая. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, до 6:00 25 мая автобусы А-9, А-22, А-52 при движении с улицы Сергея Акимова в направлении улицы Бурнаковской после остановки "3-й м/р Мещерского озера" будут следовать вдоль домов № 38, 37 по улице Сергея Есенина, по Мещерскому бульвару, улице Пролетарской - и далее по своим маршрутам.

Пассажирам общественного транспорта рекомендуется учитывать данные изменения при планировании поездок.

Напомним, что на перекрёстке улиц Акимова и Пролетарской с 22 мая до 25 мая изменится схема дорожного движения: на съезде с борского моста движение будет организовано по временной дороге, проложенной в газонной части. Это связано с подготовкой работ по замене магистральных теплосетей.