Мероприятия по обработке территорий от борщевика пройдут в 40 муниципалитетах Нижегородской области Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Мероприятия по обработке территорий от борщевика Сосновского пройдут в 40 муниципалитетах Нижегородской области в 2023 году, сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, общая площадь территорий, где пройдут мероприятия по борьбе со злостным сорным растением, составит почти 1,5 тыс. га.

За счет областного бюджета работы пройдут на площади в 700 га в 24 районах.

Как пояснили в Минсельхозе Нижегородской области, обработка территорий, принадлежащих частным лицам, должна осуществляться собственниками земельных участков.

В настоящее время борщевик наиболее распространен в таких муниципальных образованиях, как Ардатовский, Вачский, Вознесенский, Семеновский, Чкаловский районы.

Ранее сообщалось, что гербицидная обработка от борщевика Сосновского проходит на территории Нижнего Новгорода, а в случае обнаружения очагов произрастания борщевика Сосновского жителям необходимо обратиться в районную администрацию.